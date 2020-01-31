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Казахстан сделал первые шаги по внедрению искусственного интеллекта - Премьер-Министр РК

31 Января 2020 11:54
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Казахстан сделал первые шаги по внедрению искусственного интеллекта - Премьер-Министр РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане уже сделаны первые шаги по внедрению технологии искусственного интеллекта. Об этом на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу отметить, что на базе Назарбаев Университета создан институт Smart системы искусственного интеллекта. В целом, на основе имеющегося потенциала Назарбаев Университета совместно с Всемирным банком планируется создать национальный кластер искусственного интеллекта с собственной лабораторией, исследовательским центром обработки данных и научным парком по развитию искусственного интеллекта», - сказал Премьер-Министр РК.

Кроме того, он отметил, что во всех компаниях и госорганах также постепенно внедряются элементы искусственного интеллекта.

Аскар Мамин добавил, что на базе «Астана Хаб» функционирует IT-школа программирования с использованием современных методов обучения. В сентябре 2019 года создан инновационный IT-университет, на данный момент прорабатывается вопрос сотрудничества университета с передовыми IT-компаниями и институтами развития, такими как Amazon и UNICEF.

Напомним, в Алматы проходит форум «Цифровое будущее глобальной экономики». Важнейшим мероприятием форума стала пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России, а также Молдовы.


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Ключевые слова: Алматы, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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