Казахстан — Россия: ключевые цифры экономического сотрудничества

Взаимный товарооборот

В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Россией достиг $28 млрд, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал восьмипроцентный рост объема импорта из России.

Доля России во внешнеторговом обороте Казахстана достигла 20%, превысив показатель 2023 года (19%). При этом доля России в импорте Казахстана выросла с 28% до 31%, тогда как в экспорте наблюдается незначительное снижение — с 13% до 12%.

Фото: МСХ РК

В 2024 году изменилась и структура экспорта Казахстана в Россию. Значительно увеличились поставки химической продукции (рост на $189 млн) и металлоизделий (на $47 млн). В то же время сократился экспорт машиностроительной продукции (на $629 млн) и минеральных товаров (на $370 млн). Эти изменения отражают сдвиг в структуре российского спроса в сторону казахстанского сырья: доля сырьевых товаров в экспорте выросла с 80% до 83%, в то время как доля продукции глубокой переработки снизилась с 20% до 17%.

Если в 2022 и 2023 годах доля российских товаров в импорте Казахстана снижалась (с 35,1% до 27,9% соответственно), то в 2024 году эта тенденция изменилась: доля российского импорта увеличилась до 30,5% от общего объема.

За первое полугодие 2025 года взаимный товарооборот Казахстана и России составил 12 млрд долларов.

Совместные проекты

Ключевыми направлениями совместной работы России и Казахстана являются строительство новых теплоэлектростанций, модернизация Экибастузской ГРЭС, а также реализация масштабных программ газификации северных и восточных регионов Казахстана.

В текущем году Россия и Казахстан приступили к строительству первой атомной электростанции в Центральной Азии. Запуск станции в эксплуатацию запланирован на 2035–2036 годы, а ориентировочная стоимость проекта составляет от $14 до $15 млрд.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Кроме того, Россия продолжает играть ключевую роль в экспорте казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум. В рамках совместной стратегии реализуется план по увеличению объемов нефтяного транзита через территорию Казахстана с 7 до 10 млн тонн в год. Эти меры направлены на укрепление энергетической безопасности региона и создают основу для дальнейшей индустриализации.

По состоянию на 2025 год портфель совместных инициатив Казахстана и России включает 171 проект на общую сумму более $53 млрд. Этот показатель в шесть раз превышает первоначальные планы, зафиксированные в дорожной карте промышленного сотрудничества, подписанной в 2019 году.

Промышленная кооперация

Особое развитие получает промышленная кооперация. В настоящее время реализуется 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд. Среди них — запуск литейного производства с участием КАМАЗ в Костанае, открытие завода компании «Татнефть» в городе Сарань по производству 3,5 млн шин в год, а также создание новых производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений при участии компаний EuroChem и Uralchem.

Горнодобывающая промышленность сохраняет стратегическое значение. Госкорпорация «Росатом» получила значительную долю в освоении уранового месторождения «Буденовское». В рамках проектов «Каламкас-море» и «Хазар» планируется привлечь не менее $6 млрд инвестиций, что свидетельствует о долгосрочной перспективе сотрудничества.

Коллаж: Kazinform

В Казахстане зарегистрировано более 23 000 компаний с участием российского капитала — это около 40% всех предприятий с иностранным участием в стране. Данный факт отражает высокую степень интеграции экономик двух государств и прочность существующих партнерских связей.

Сотрудничество в сфере образования

Российские вузы продолжают пользоваться высокой популярностью среди казахстанской молодежи. Сегодня в России обучается около 67 тыс. студентов из Казахстана, что делает Казахстан лидером по числу иностранных студентов в российских высших учебных заведениях. Образовательные гранты для казахстанских студентов предоставляются в рамках межправительственных соглашений.

Кроме того, казахстанские абитуриенты поступают в филиалы российских вузов, открытые на территории Казахстана. Так, в 2022 году на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби был открыт филиал МИФИ, а в Атырауском университете — филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. В 2024 году в Таразе начал работу филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ). Филиал МГИМО в Астане начал прием студентов в сентябре 2025 года.

Фото: Kazinform

На сегодняшний день 60 казахстанских университетов сотрудничают с 50 российскими вузами. В рамках этого партнерства подписано 1882 соглашения, реализуются 34 совместных образовательных и научных проекта, включая 32 программы двойного диплома и 41 совместную образовательную инициативу.

Центральная Азия — Россия

В целом, в государствах Центральной Азии работает в общей сложности порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. Динамично расширяется промышленная кооперация. Создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры, реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений.

Идет совместное обустройство магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров.

Россия выделила более 33 миллионов долларов на совместные с центральноазиатскими государствами программы.

Фото: hausa.cri.cn

Что не менее важно в регионе формируется новый энергетический каркас для надежных поставок газа для граждан и промышленности государств региона. В его создании активное участие принимают Казахстан, Россия и Узбекистан.

Россия остается важнейшим партнером для стран Центральной Азии и, безусловно, в этом партнерстве особое место занимает Казахстан, что обусловлено самой географией — сухопутная граница нашей страны с северным соседом самая протяженная в мире и превышает 7,5 тысяч километров. Казахстан извлекает максимальную пользу в сотрудничестве с соседями, опираясь на многовекторную дипломатию и диверсификацию экономических отношений.