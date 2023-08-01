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Казахстан реализует совместные с Россией, Китаем и Узбекистаном проекты в машиностроении

Автор:  
Серик Сабеков
1 Августа 2023, 11:03
Казахстан реализует совместные с Россией, Китаем и Узбекистаном проекты в машиностроении Фото: Дана Тугамбекова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие новые проекты будут реализовывать в машиностроительной отрасли Казахстана, рассказал на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе запланированных к реализации проектов есть совместные проекты с партнерами из России, Китая и Узбекистана. Совместно с Узбекистаном организовано производство автомобилей (Chevrolet ONIX), реализуются проекты по бытовой технике и лифтам. С российскими партнерами будем увеличивать производство алюминиевых дисков, а также комплектующих (пружины для подвижного ж/д состава, колесные пары и т.д.) для сектора железнодорожного машиностроения. Инвесторы со стороны Китая поспособствуют развитию производства буровых установок и сельхозтехники (LOVOL)», - сказал Марат Карабаев.

Глава МИИР отметил, что большой акцент уделяется новым проектам. До 2028 года запланировано реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге.

«Из них в 2023 году мы ожидаем реализацию 29 проектов на 217 млрд тенге», - добавил Марат Карабаев.

Ранее сообщалось, что за последние 5 лет машиностроение показало рост в 17,6%.


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