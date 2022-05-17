17 Мая 2022 10:35

Казахстан реализует 62 инвестпроекта в животноводстве в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в животноводстве было реализовано 53 инвестпроекта на общую сумму около 70 млрд тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за прошлый год в животноводстве было реализовано 53 инвестпроекта на общую сумму около 70 млрд тенге», - сообщил Ербол Карашукеев.

К примеру, по данным ведомства, в молочном животноводстве в соответствии с задачей по импортозамещению в 2021 году было введено 35 молочно-товарных ферм (МТФ) мощностью 57 тыс. тонн молока.

«Из 35 МТФ, введенных в эксплуатацию в 2021 году, 10 проектов были созданы в СКО, что служит ярким примером по привлечению инвестиций в животноводство для других регионов. В текущем году планируется реализовать 62 проекта на общую сумму более 100 млрд тенге с созданием 2,8 тыс. рабочих мест», - добавил Ербол Карашукеев.