Казахстан реализует 17 проектов высокого передела на 14,3 трлн тенге

— Для поддержки промышленных предприятий в стране функционируют 16 специальных экономических (далее — СЭЗ) и 55 индустриальных зон (далее — ИЗ), на которых произведено продукции на сумму свыше 15 трлн тенге, создано свыше 48,6 тыс. рабочих мест. В целях стимулирования капиталоемких производств с высокой добавленной стоимостью с 2024 года внедрен дифференцированный подход к предоставлению льгот «чем выше объем инвестиций, тем больше льгот, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

Также, по его словам, ведется работа по внедрению новых критериев отбора проектов на СЭЗ и ИЗ с акцентом на производство продукции среднего и высокого передела, экспортную направленность и импортозамещение.

— Дальнейшая диверсификация экономики и более углубленный производственный передел предусматриваются также в рамках реализации 17 крупных проектов по созданию кластеров высокого передела. Общий объем инвестиций данных проектов превышает 14,3 трлн тенге. При выходе их на проектную мощность будет создано более 24,6 тыс. рабочих мест, экспорт увеличится на 6 трлн тенге, а импортозамещение — на 1,5 трлн тенге ежегодно. Вокруг этих проектов будет развиваться кластерная система и налаживаться производство компонентной базы с поясом малого и среднего бизнеса, — сообщил глава Правительства.

По данным Олжаса Бектенова:

⁠по проектам медеплавильного завода ТОО «KAZ Minerals Smelting» и ферросплавного завода ТОО «Mineral Product International» весь объем экспортируемого сегодня сырья (медного концентрата, угля, полукокса, кварцита) будет перенаправлен на внутреннюю переработку;

в рамках новых автомобильных заводов ТОО «KIA Qazaqstan» и ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» создается цепь новых смежных производств;

⁠в июле 2024 года запущен шинный завод Tengri Tyres в городе Сарань;

⁠в октябре прошлого года запущен завод по производству мультимедийных систем Kazakhstan Mobility Engineering в городе Алматы;

в текущем году запущен завод в городе Алматы по производству сидений Almaty Autoparts Production;

на предприятии ТОО «Вектор Павлодар» налажено производство литых алюминиевых дисков;

на комбинате «Qarmet» будет производиться автомобильная сталь.

Ранее мы уже писали о том, как Казахстан адаптирует свою экономику в условиях усиливающейся геополитической турбулентности, инфляционного давления и нестабильности глобальных рынков.