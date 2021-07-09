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Казахстан развивает военно-техническое сотрудничество более чем с 40 странами – Минобороны

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июля 2021, 15:43
Казахстан развивает военно-техническое сотрудничество более чем с 40 странами – Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев рассказал о военно-техническом сотрудничестве с другими странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ОДКБ осуществляется военно-техническое сотрудничество. В соответствии с договором о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года российская сторона поставляет Казахстану продукцию военного назначения на льготных условиях», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в двустороннем формате Казахстан развивает военно-техническое сотрудничество более чем с 40 странами.

«Вместе с тем, Министерством обороны ведется работа по диверсификации закупок иностранного вооружения и военной техники», - заключил спикер.

Ранее, Т. Дандыбаев рассказал о мероприятиях, направленных на поддержание и развитие боевой подготовки армии.


Армия   Сотрудничество   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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