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    Казахстан развивает производство катодной меди и вольфрамовой продукции

    Нурлыбек Налибаев провел заседание МВК по промышленной политике, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Казахстан развивает производство катодной меди и вольфрамовой продукции
    Фото: Правительство РК

    Под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева проведено заседание Межведомственной комиссии по промышленной политике. Рассмотрены новые проекты металлургической отрасли, предусматривающие внедрение инновационных технологий.

    В частности, был представлен проект по добыче медных руд и их переработке с применением современных технологических решений и получением чистой катодной меди в Актюбинской области, а также проект по переработке вольфрамовых руд и производству паравольфрамата аммония посредством применения инновационных технологий гидрометаллургической переработки в Карагандинской области.

    Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул высокий мультипликативный эффект от их реализации: диверсификацию экспортной корзины и углубление переработки сырья внутри страны с производством продукции с высокой добавленной стоимостью.

    Правительство РК Производство Металлургия Металлы Нурлыбек Налибаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор