Казахстан разрабатывает расширенный миграционный профиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывают расширенный миграционный профиль республики. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, выступая на круглом столе по вопросам миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной совместной инициативой Министерства с Международной организацией по миграции является разработка Расширенного миграционного профиля Республики Казахстан. Это страновой документ, который содержит подробную статистическую и аналитическую информацию для оценки общей ситуации в области миграции», - сказал Биржан Нурымбетов.

В дальнейшем, как отметил министр, миграционный профиль позволит разработать отдельные стратегические направления на основе фактологических данных.

«Кроме этого, в целях совершенствования миграционного законодательства в Мажилисе Парламента РК рассматривается проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов». Законопроект предусматривает меры по совершенствованию механизма привлечения трудовых иммигрантов, решению вопросов мигрантов, привлеченных к административной ответственности, а также имплементации в национальное законодательство международных норм по реадмиссии», - добавил Биржан Нурымбетов.

Ранее сообщалось, что в столице проходит национальный круглый стол на тему «Миграция в Казахстане: вызовы, тенденции, перспективы».