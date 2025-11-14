Казахстан ратифицировал три соглашения с Марокко по уголовно-правовым вопросам

Главой государства подписаны Законы Республики Казахстан:

— «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче»;

— «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц»;

— «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам».