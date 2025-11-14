РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:02, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан ратифицировал три соглашения с Марокко по уголовно-правовым вопросам

    Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписаны Законы Республики Казахстан о ратификации трех соглашений с Королевством Марокко, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    токаев подписал
    Фото: Акорда

    Главой государства подписаны Законы Республики Казахстан: 

    — «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче»;

    — «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц»;

    — «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам». 

     

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Международные отношения
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают