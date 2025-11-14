20:02, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстан ратифицировал три соглашения с Марокко по уголовно-правовым вопросам
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписаны Законы Республики Казахстан о ратификации трех соглашений с Королевством Марокко, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главой государства подписаны Законы Республики Казахстан:
— «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче»;
— «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц»;
— «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам».