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    19:40, 20 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан ратифицировал протокол по производству лекарств без разрешения правообладателя

    лекарства
    Фото: pixabay.com.

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как сообщалось ранее, Протокол направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам для стран, нуждающихся в доступной медицине.

    Протоколом странам — участникам Всемирной торговой организации предоставляется право без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить их по принудительным лицензиям для последующего экспорта.

    Согласно положениям Протокола, в случае если принудительная лицензия выдается экспортирующим государством-членом в рамках Протокола, то этим государством выплачивается соответствующее вознаграждение патентообладателю с учетом экономической стоимости экспортируемых товаров.

    В условиях выдачи принудительных лицензий уточняется, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. При этом производство лекарственных средств осуществляется только в целях общественного здравоохранения.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются упрощение доступа к лекарственным препаратам, содействие развитию фармацевтической промышленности в стране, а также создание благоприятных условий доступа Казахстана на мировые рынки для развития торговли.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Закон и право Фармацевтика ВТО Законопроекты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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