Сенат одобрил законопроект, упрощающий странам доступ к лекарствам

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке, целью законопроекта является ратификация Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, совершенный в Женеве 6 декабря 2005 года (далее — Протокол).

Протокол направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам для стран, нуждающихся в доступной медицине.

Протоколом странам — участникам Всемирной торговой организации предоставляется право без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить их по принудительным лицензиям для последующего экспорта.

Согласно положениям Протокола, в случае если принудительная лицензия выдается экспортирующим государством — членом в рамках Протокола, то этим государством выплачивается соответствующее вознаграждение патентообладателю с учетом экономической стоимости экспортируемых товаров.

В условиях выдачи принудительных лицензий уточняется, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. При этом производство лекарственных средств осуществляется только в целях общественного здравоохранения.

Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются упрощение доступа к лекарственным препаратам, содействие развитию фармацевтической промышленности в стране, а также создание благоприятных условий доступа Казахстана на мировые рынки для развития торговли.

Напомним, депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности».