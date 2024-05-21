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    19:25, 20 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай

    Производство и транспортировка нефти
    Фото: shutterstock.com

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Акорда Закон и право Китай Нефть Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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