Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.