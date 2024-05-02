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    10:48, 02 Май 2024 | GMT +6

    Сенат ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай через Казахстан

    нефтепровод
    Фото: Global Look Press

    Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Целью Закона является ратификация Протокола, подписанного 16 июня 2023 года в городе Санкт-Петербурге, в рамках которого предусматривается внесение изменений в Соглашение касательно вопросов актуализации объема транзита нефти и тарифов.

    При этом казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в Соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Протоколом продлевается срок действия Соглашения на десять лет до 1 января 2034 года.

    Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по Закону не имели, поэтому документ был одобрен.

    Теги:
    Сенат Казахстан Китай Торговля Нефть Экономика Международные отношения Россия
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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