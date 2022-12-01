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Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об оплачиваемом труде членов семей сотрудников диппредставительств

1 Декабря 2022, 17:58
Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об оплачиваемом труде членов семей сотрудников диппредставительств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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