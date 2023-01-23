Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании пробирного клейма на изделиях из драгметаллов
23 Января 2023, 17:33
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Фото: t.me/aqorda_resmi
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