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Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании пробирного клейма на изделиях из драгметаллов

23 Января 2023, 17:33
Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании пробирного клейма на изделиях из драгметаллов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


Фото: t.me/aqorda_resmi

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