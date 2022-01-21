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Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении

21 Января 2022 20:08
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Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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#Президент Казахстана   #Транспорт   #США  
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