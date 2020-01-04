Казахстан ратифицировал соглашение с Советом Европы о членах группы государств против коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст закона публикуется в печати.