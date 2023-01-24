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Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем по спасению гражданских воздушных судов

24 Января 2023, 17:21
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем по спасению гражданских воздушных судов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



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