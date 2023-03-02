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Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном по подкарантинной продукции

2 Марта 2023, 14:27
Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном по подкарантинной продукции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, основной целью закона является укрепление мер и взаимодействия по обеспечению фитосанитарной безопасности при ввозе в страну подкарантинной продукции.

Задачей закона является ратификация Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, совершенного 3 апреля 2017 года в городе Баку.

Поясняется, что вследствие большого объема перевозок подкарантинной продукции между двумя странами существует риск проникновения на территорию сторон карантинных объектов, распространение которых негативно сказывается на фитосанитарном состоянии территории двух стран.

В этой связи от ратификации соглашения ожидаются следующие результаты: развитие дальнейшего сотрудничества с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности Республики Казахстан и Азербайджанской Республики при перемещении подкарантинной продукции;

- обмен информацией о новых нормативных актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов, также о фитосанитарном состоянии территории стран;

- осуществление сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследования и диагностирования карантинных организмов;

- утверждение между сторонами требования в отношении партий ввоза подкарантинного материала.

В целом, как было отмечено на пленарном заседании палаты, закон направлен на обеспечение фитосанитарного контроля, необходимого для перемещаемой продукции, совместных мероприятий и взаимодействия национальных служб по карантину растений и положительно влияет на экспортный потенциал Казахстана.

Вместе с тем, закон не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.


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