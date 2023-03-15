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Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

15 Марта 2023, 17:09
Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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