Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.