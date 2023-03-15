Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений
15 Марта 2023, 17:09
Фото: t.me/aqorda_resmi
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное