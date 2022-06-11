11 Июня 2022 11:23

Казахстан ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Соглашение подписано 7 декабря 2021 года в рамках реализации поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики.

Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

«Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана», - пояснил ранее заместитель министра обороны Султан Камалетдинов на пленарном заседании Сената.

Замминистра обороны тогда добавил, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативные социально-экономические последствия.

Ранее сообщалось, что Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности, соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению и прекращение действия соглашения между СНГ о согласованной налоговой политике.