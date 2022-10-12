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Казахстан ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Ираном
12 Октября 2022, 20:29

Казахстан ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Ираном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



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