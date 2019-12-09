Новости
Казахстан ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с киберпреступлениями
9 Декабря 2019 18:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: СНГ, Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Что обсудит Комиссия по правам человека на круглом столе в Нур-Султане
- Первые итоги Послания Президента народу Казахстана подвели в столице
- Балерина Айгерим Бекетаева стала лауреатом премии СНГ
- Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Визит Главы государства в Германию поднял на новый уровень стратегическое партнерство между нашими странами - эксперт
- Визит Президента в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних экономических отношений - эксперт
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047