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Казахстан ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с киберпреступлениями

9 Декабря 2019 18:17
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Казахстан ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с киберпреступлениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: СНГ, Президент Казахстана,
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