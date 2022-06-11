11 Июня 2022 11:30

Казахстан ратифицировал соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, ратифицирующих некоторые международные соглашения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Ранее сообщалось, что Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности и договор с Кыргызстаном о военно-технической помощи.



