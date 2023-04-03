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Казахстан ратифицировал соглашение о филиалах российских вузов

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2023, 18:12
Казахстан ратифицировал соглашение о филиалах российских вузов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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