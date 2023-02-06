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Казахстан ратифицировал соглашение о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС

6 Февраля 2023, 17:15
Казахстан ратифицировал соглашение о единых правилах обращения медизделий в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года» № 192-VII ЗРК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как пояснила ранее в Сенате министр здравоохранения РК Ажар Гиният, регулирование обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, которое вступило в силу с 12 февраля 2016 года.

На сегодняшний день Совет Евразийской экономической комиссии одобрил четыре Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

Два остальных Протокола находятся на этапах внутригосударственного согласования и подписания.

Ратификации Протокола 1 позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС. По словам главы Минздрава, по национальному законодательству зарегистрировано около 10 тысяч медицинских изделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС.

Рассматриваемый проект ратификации Протокола 2 позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.

Протокол 1 и 2 были обсуждены и согласованы с заинтересованными государственными органами, общественными организациями.


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