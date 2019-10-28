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Казахстан ратифицировал рамочное соглашение о деятельности Северного инвестиционного банка

28 Октября 2019 18:15
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Казахстан ратифицировал рамочное соглашение о деятельности Северного инвестиционного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Банки,
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