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    22:25, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан ратифицировал Протокол по оценке воздействия на окружающую среду к Рамочной конвенции по защите Каспия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Закон «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ратифицировать Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, совершенный в Москве 20 июля 2018 года», - говорится в тексте документа.


    Теги:
    Президент Каспийское море Президент Казахстана Экология
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