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Казахстан ратифицировал протокол о запрещении на войне удушающих, ядовитых газов и бактериологических средств

15 Февраля 2020 14:01
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Казахстан ратифицировал протокол о запрещении на войне удушающих, ядовитых газов и бактериологических средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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