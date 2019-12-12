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Казахстан ратифицировал Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей

12 Декабря 2019 18:51
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Казахстан ратифицировал Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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