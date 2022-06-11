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11 Июня 2022 11:04
Казахстан ратифицировал прекращение действия соглашения между СНГ о согласованной налоговой политике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Основная цель Протокола – это прекращение действия Соглашения, положения которого не соответствуют требованиям и условиям настоящего времени, а также отсутствие заявок со стороны государств- участников СНГ о продлении срока действия Соглашения.
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