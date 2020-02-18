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Казахстан ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

18 Февраля 2020 18:51
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Казахстан ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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