Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15
-
-
-
вчера 21:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстан ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
18 Февраля 2020 18:51
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеПрезидент РК посетил штаб-квартиру Главного разведывательного управления Вооруженных сил Президенту РК внесли на рассмотрение предложения по оптимизации нацхолдингов Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету
- Президент РК посетил штаб-квартиру Главного разведывательного управления Вооруженных сил
- Президенту РК внесли на рассмотрение предложения по оптимизации нацхолдингов
- Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова
- Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- На Мюнхенской конференции Касым-Жомарт Токаев высказал прагматичную и весомую позицию - Ричард Хаас
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047