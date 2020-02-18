Казахстан ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.