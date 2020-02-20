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Казахстан ратифицировал Конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям

20 Февраля 2020 18:37
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Казахстан ратифицировал Конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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