Новости
Казахстан ратифицировал Конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям
20 Февраля 2020 18:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеХорошая возможность презентовать стратегию развития Казахстана - Даурен Абаев об участии Президента в Мюнхенской конференции Глава государства посетил Национальный научный кардиохирургический центр Глава государства принял Даурена Абаева
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент поставил задачи по повышению конкурентоспособности медиаотрасли – Даурен Абаев
- Хорошая возможность презентовать стратегию развития Казахстана - Даурен Абаев об участии Президента в Мюнхенской конференции
- Глава государства посетил Национальный научный кардиохирургический центр
- Глава государства принял Даурена Абаева
- Глава государства поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету
- Казахстан ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047