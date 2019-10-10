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Казахстан ратифицировал изменения в Соглашение с РФ о порядке пересечения госграницы
10 Октября 2019 18:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК ратифицировал изменения в Соглашение между правительствами Казахстана и России о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года».
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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