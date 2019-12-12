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Казахстан ратифицировал изменения в Соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу

12 Декабря 2019 18:53
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Казахстан ратифицировал изменения в Соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Об изменениях в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской  границе рассказал Бейбут Атамкулов
Через пункты пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном проходят ежегодно 11 млн человек Узбекистан сократил время пересечения госграницы За пересечение границы двумя гражданами КНР будут наказаны должностные лица

Текст Закона публикуется в печати.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан,
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