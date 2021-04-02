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    18:36, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан ратифицировал изменения в Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями автотранспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана СНГ Интеграция и партнерство
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