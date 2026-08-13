Казахстан расширяет сотрудничество с ведущими университетами Японии и Кореи

Казахстан расширяет сотрудничество с ведущими университетами и научно-технологическими организациями Японии и Республики Корея в сфере науки, высшего образования, искусственного интеллекта и подготовки кадров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе визитов в Токио и Сеул провел встречи с руководителями университетов и научно-технологических организаций.

В Токио состоялись переговоры с руководством Tokyo Metropolitan University и Университета Организации Объединенных Наций (UNU).

С ректором Tokyo Metropolitan University Такаей Охаши обсудили академическую мобильность, обмен опытом между преподавателями и исследователями, а также совместные образовательные и научные проекты. Министр пригласил ректора принять участие в Форуме стратегических партнеров, который пройдет в ноябре в Астане.

С ректором UNU и заместителем Генерального секретаря ООН профессором Тшилидзи Марвалой обсудили сотрудничество в сфере науки, высшего образования, исследований и устойчивого развития.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Стороны также рассмотрели возможные механизмы расширения присутствия Университета ООН в Казахстане. Ректор UNU принял приглашение принять участие в Форуме стратегических партнеров в Астане.

В Сеуле Саясат Нурбек встретился с заместителем Премьер-министра — министром науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Пэ Кен Хуном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере науки, высшего образования и искусственного интеллекта, включая трансфер технологий, совместные исследования и подготовку специалистов.

Одним из ключевых вопросов стало открытие филиала Корейского передового института науки и технологий (KAIST) в Казахстане. Инициатива направлена на расширение подготовки кадров в области ИИ, цифровых технологий и инженерии, а также развитие совместных исследований и инновационных проектов.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

С вице-президентом KAIST Jaemin Jung обсуждены дальнейшие шаги по развитию образовательных и научно-исследовательских проектов, академической мобильности и сотрудничества в сфере ИИ и цифровых технологий.

Кроме того, министр провел встречи с руководством Сеульского национального университета и Korea University. Стороны обсудили академические обмены, совместные исследования и подготовку кадров в медицинских, инженерных, информационных и других перспективных направлениях. Эти университеты уже реализуют партнерские проекты с казахстанскими вузами.

Отдельное направление — программы двойных дипломов. Seoul Cyber University реализует партнерские проекты с Q University, Алматинским гуманитарно-экономическим университетом и MNU.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

В частности, с Q University развивается программа двойного диплома по Computer Science по модели 1+2+1. Кроме того, Алматинский гуманитарно-экономический университет и Seoul Cyber University планируют запустить программу двойного диплома по направлениям «Информационная безопасность и искусственный интеллект». Обучение также будет проходить по модели 1+2+1.

По итогам переговоров стороны намерены развивать академическую мобильность, совместные исследования, программы двойных дипломов, трансфер технологий и подготовку специалистов по приоритетным научно-технологическим направлениям.

Ранее сообщалось, что филиал корейского института KAIST в Казахстане будет готовить специалистов в сфере ИИ.