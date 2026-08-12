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    Филиал корейского института в Казахстане будет готовить специалистов в сфере ИИ

    Казахстан и Республика Корея намерены расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, науки и высшего образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Филиал корейского института KAIST планируют открыть в Казахстане
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    В Сеуле состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека с заместителем Премьер-министра — министром науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Пэ Кен Хуном.

    Стороны обсудили сотрудничество в сфере науки, высшего образования и искусственного интеллекта, в том числе трансфер передовых технологий, совместные научно-исследовательские проекты и взаимодействие между образовательными и научными организациями двух стран.

    Отдельное внимание уделили открытию филиала KAIST в Казахстане. Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации этой инициативы. Ожидается, что филиал будет способствовать подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и других приоритетных научно-технологических направлений.

    — Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении стратегического партнерства с Республикой Корея. Особое значение для нас имеют совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, трансфера технологий и подготовки кадров. Мы заинтересованы в том, чтобы расширять прямое взаимодействие между ведущими корейскими и казахстанскими университетами и научными центрами, — отметил Саясат Нурбек.

    По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии научно-технологического и образовательного сотрудничества и договорились продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей.

    Ранее сообщалось, что филиал KAIST планируют открыть в Алатау. Эту возможность 22 июля текущего года обсуждали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и почетный профессор KAIST Ёнсук Чи.

    Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Международная деятельность ИИ
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор