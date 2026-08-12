Филиал корейского института в Казахстане будет готовить специалистов в сфере ИИ

Казахстан и Республика Корея намерены расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, науки и высшего образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

В Сеуле состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека с заместителем Премьер-министра — министром науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Пэ Кен Хуном.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере науки, высшего образования и искусственного интеллекта, в том числе трансфер передовых технологий, совместные научно-исследовательские проекты и взаимодействие между образовательными и научными организациями двух стран.

Отдельное внимание уделили открытию филиала KAIST в Казахстане. Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации этой инициативы. Ожидается, что филиал будет способствовать подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и других приоритетных научно-технологических направлений.

— Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении стратегического партнерства с Республикой Корея. Особое значение для нас имеют совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, трансфера технологий и подготовки кадров. Мы заинтересованы в том, чтобы расширять прямое взаимодействие между ведущими корейскими и казахстанскими университетами и научными центрами, — отметил Саясат Нурбек.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии научно-технологического и образовательного сотрудничества и договорились продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что филиал KAIST планируют открыть в Алатау. Эту возможность 22 июля текущего года обсуждали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и почетный профессор KAIST Ёнсук Чи.