Филиал Корейского передового института науки и технологий планируют открыть в Алатау

Казахстан и международные партнеры обсудили развитие научной инфраструктуры, цифровизацию образования и расширение доступа ученых к мировым исследовательским ресурсам, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел 22 июля встречу с почетным профессором KAIST (Корейского передового института науки и технологий), председателем совета директоров Elsevier — одной из крупнейших международных компаний в сфере научной информации и аналитики, директором по корпоративным вопросам глобальной компании, работающей в сферах профессиональной информации и аналитики RELX Group Ёнсук Чи.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления научной инфраструктуры, расширения доступа казахстанских ученых к международным научно-аналитическим базам данных, а также перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства.

Министр проинформировал о реализуемых инициативах, направленных на укрепление позиций Казахстана как международного образовательного центра и привлечение иностранных студентов. Кроме того, были представлены совместные проекты с ведущими международными технологическими компаниями, реализуемые в целях развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в сферах образования, науки и управления.

Отдельное внимание было уделено проекту открытия филиала Корейского передового института науки и технологий KAIST Kazakhstan в городе Алатау, который станет площадкой для подготовки инженеров и исследователей нового поколения.

Делегация также ознакомилась с деятельностью ведущих университетов страны, посетив Nazarbayev University, а также филиалы Cardiff University и Coventry University.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области цифровой трансформации науки и высшего образования. Также была выражена готовность продолжить совместную работу, направленную на повышение качества научных исследований, внедрение инновационных решений и применение передового международного опыта.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек принял министра образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан Ваджиху Камар и членов официальной делегации.