Казахстан и Пакистан усилят академическое и научное сотрудничество

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек принял министра образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан Ваджиху Камар и членов официальной делегации, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи стороны всесторонне обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном в сфере науки и высшего образования, интернационализации высшего образования, развития транснационального образования, расширения академических и научных связей, а также углубления институционального сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

Министр науки и высшего образования подробно рассказал об основных приоритетах государственной политики, реализуемой в последние годы в рамках комплексной модернизации системы высшего образования и науки Казахстана. Особое внимание было уделено системной работе по привлечению университетов мирового уровня, открытию филиалов ведущих зарубежных вузов, расширению академической автономии, приведению образовательных программ в соответствие с международными стандартами, укреплению научного потенциала университетов, цифровизации и повышению экспортного потенциала отечественного высшего образования.

Фото: Миннауки и высшего образования

Кроме того, была представлена информация об интеграции казахстанских вузов в мировое академическое пространство, улучшении их позиций в международных рейтингах, росте числа иностранных студентов, а также о реализуемых инициативах, направленных на укрепление статуса Казахстана как ведущего академического центра Центральной Азии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава, реализации совместных и двудипломных образовательных программ, развития сотрудничества в области научных исследований и инновационных проектов, а также расширения возможностей для обучения граждан Пакистана в организациях высшего и послевузовского образования Казахстана.

Фото: Миннауки и высшего образования

В свою очередь федеральный министр образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан Ваджиха Камар высоко оценила результаты модернизации системы высшего образования Казахстана и выразила особый интерес к реформам, реализованным в последние годы. Она отметила, что казахстанский опыт развития транснационального образования, привлечения международных университетов и повышения конкурентоспособности системы высшего образования представляет значительный практический интерес для Пакистана.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки и высшего образования, реализации совместных образовательных и научных проектов, расширению международного академического партнерства и укреплению прямых связей между ведущими высшими учебными заведениями двух стран.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские университеты превращают AI-разработки в реальные продукты.