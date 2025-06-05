Казахстан расширяет авиасообщение во Вьетнам

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А321LR».

- Тем самым, количество пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом увеличивается до 29-ти в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями. Увеличение количества рейсов во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию туристического, торговоэкономического и делового сотрудничества между двумя странами, - сообщает Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Дананг — это крупный портовый город во Вьетнаме, расположенный в центральной части страны на побережье Южно-Китайского моря. Является четвёртым по величине городом Вьетнама. Среди самых известных достопримечательностей: пляжи My Khe, Non Nuoc, Мраморные горы, мост Золотые руки на холмах Ба На. Всего в часе от Дананга расположен исторический город Хойан, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.