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    19:52, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан расширяет авиасообщение во Вьетнам

    С 4 июня т.г. авиакомпания «Эйр Астана» начала выполнение рейсов по маршруту Алматы – Дананг (Вьетнам), передает агентство Kazinform.

    Золотой мост в Дананге.
    Фото: baoquocte.vn

    Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А321LR». 

     - Тем самым, количество пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом увеличивается до 29-ти в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями. Увеличение количества рейсов во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию туристического, торговоэкономического и делового сотрудничества между двумя странами, - сообщает Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

    Дананг — это крупный портовый город во Вьетнаме, расположенный в центральной части страны на побережье Южно-Китайского моря. Является четвёртым по величине городом Вьетнама. Среди самых известных достопримечательностей: пляжи My Khe, Non Nuoc, Мраморные горы, мост Золотые руки на холмах Ба На. Всего в часе от Дананга расположен исторический город Хойан, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Теги:
    Туризм Самолет Вьетнам Авиация Минтранспорта РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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