Казахстан расширит участие ученых в программах Европейской организации по ядерным исследованиям

Состоялась встреча и. о. министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с генеральным директором Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Марком Томсоном, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию научно-технологического сотрудничества между Казахстаном и CERN, в том числе расширение взаимодействия в области физики высоких энергий.

Основы партнерства были заложены Соглашением о международном сотрудничестве между Правительством РК и CERN, подписанным в 2018 году. В настоящее время разработан проект Протокола к Соглашению, направленный на создание практического механизма участия казахстанских ученых в научных экспериментах и исследовательских программах CERN.

Предполагается, что данный механизм позволит казахстанским ученым проходить научные стажировки и участвовать в исследованиях CERN в рамках программы «Научные стажировки» Центра международных программ. Это будет способствовать развитию компетенций отечественных специалистов, расширению международного научного сотрудничества и интеграции казахстанской науки в глобальное исследовательское пространство.

— Глава государства ставит задачу по подготовке отечественных инженерно-технических кадров в сфере мирного атома с учетом перспектив развития атомной отрасли Казахстана. Сегодня предпринимаются усилия по глубокой трансформации научной экосистемы страны. Реализуется новая модель управления наукой, ориентированная на практическое применение результатов исследований и их внедрение в экономику. Мы также модернизируем отечественные университеты и расширяем международное сотрудничество в сфере высшего образования. На сегодняшний день налажены партнерства с 40 ведущими мировыми университетами, открыты филиалы 33 зарубежных вузов. Казахстанские ученые получают возможность проходить стажировки в крупнейших мировых научных центрах, а отечественная наука интегрируется в глобальное исследовательское пространство, в том числе через рамочную программу Европейского союза по научным исследованиям и инновациям Horizon Europe. В этом контексте сотрудничество с CERN имеет для нас особое значение, — подчеркнул Саясат Нурбек.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию фундаментальной науки и подготовке высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров. Для Казахстана эти направления являются стратегическими приоритетами, особенно с учетом развития высокотехнологичных отраслей и мирного использования атомной энергии.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Было отмечено, что сотрудничество с CERN представляет значительную ценность для развития фундаментальной науки в Казахстане, повышения научного потенциала страны и создания новых возможностей для отечественных исследователей.

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