Двудипломные программы для правоохранителей запустили Казахстан и Индия

В Астане состоялось торжественное открытие двудипломных образовательных программ между Академией управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Национальным университетом судебных наук NFSU (г. Гандинагар, Индия). В текущем учебном году на магистерские программы зачислены 20 обучающихся, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

В мероприятии приняли участие и.о. министра науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, и.о. министра внутренних дел РК Ержан Саденов, директора филиалов NFSU Навин Кумар Чаудхари и Пурви Покхариал, а также руководитель Лаборатории исследования мозга NFSU Четан Мукундан.

Национальный университет судебных наук NFSU – специализированный университет Индии, деятельность которого сосредоточена на судебно-экспертных науках, цифровой криминалистике, кибербезопасности и смежных направлениях. Индия обладает значительным международным опытом в применении современных технологий в сфере расследования преступлений и обеспечения национальной безопасности.

Новый образовательный проект ориентирован на подготовку руководителей и профильных специалистов правоохранительной сферы с учетом современных международных стандартов и технологических вызовов. Особое внимание уделяется компетенциям, востребованным в условиях роста киберугроз, цифровизации правоохранительной деятельности и активного внедрения искусственного интеллекта.

Обучение организовано по направлениям «Правоохранительная деятельность», «Цифровая криминалистика и информационная безопасность» и «Кибербезопасность». Программы предусматривают углубленное изучение цифровых технологий, современных методов криминалистического анализа, IT-решений для правоохранительных органов, а также вопросов управления и национальной безопасности.

Одним из ключевых преимуществ проекта является возможность получения двух дипломов. Выпускники, успешно освоившие программу, получат диплом государственного образца Казахстана и диплом Национального университета судебных наук Индии.

Образовательный процесс реализуется в международном формате. Занятия, лабораторные исследования и защита проектов проводятся на английском языке с применением кредитной системы ECTS. В рамках академического взаимодействия обучающиеся также смогут проходить стажировки на базе партнерского университета в Индии, участвовать в лекциях зарубежных экспертов и обмениваться практическим опытом.

- Данный проект – одна из важных инициатив, которая выводит сотрудничество между Казахстаном и Индией в сфере образования и науки на новый уровень. Это не просто образовательные программы. Это совместная академическая площадка, объединяющая казахстанский и индийский образовательный опыт и создающая возможности для взаимного обмена опытом между преподавателями и обучающимися, – отметил Саясат Нурбек.

Запуск программ стал результатом последовательной работы двух стран по развитию сотрудничества в подготовке кадров для цифровой и технологической трансформации правоохранительной сферы. Основой для проекта стали двусторонние переговоры, состоявшиеся в июле 2025 года. Тогда представители NFSU в ходе рабочего визита посетили Университет Сатпаева и обсудили механизмы подготовки специалистов в области цифровой криминалистики и кибербезопасности для правоохранительных структур Казахстана.

В рамках дальнейшего сотрудничества стороны планируют развивать совместные научно-исследовательские проекты, академические обмены и подготовку научных кадров. В числе приоритетных направлений – цифровая криминалистика, кибербезопасность, борьба с киберпреступностью, применение искусственного интеллекта и современных IT-решений в правоохранительной деятельности.

Таким образом, партнерство Казахстана и Индии выходит за рамки реализации отдельных образовательных программ и формирует устойчивую платформу для обмена знаниями, развития научных компетенций и подготовки специалистов нового поколения для системы национальной безопасности.

Реализация двудипломных программ также способствует дальнейшей интернационализации казахстанского высшего образования, расширению академической мобильности и интеграции ведущих международных практик в национальную систему подготовки кадров.

Ранее сообщалось о том, что военные вузы Казахстана расширят академическую мобильность и двудипломное обучение.