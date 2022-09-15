Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Казахстан расширит потенциал поставки сельхозпродукции в КНР

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Сентября 2022, 11:55
Казахстан расширит потенциал поставки сельхозпродукции в КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Китая передаст оборудование стоимостью 11,15 млн юаней для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством коммерции КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Соответствующее соглашение в рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан подписали министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

«Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай. Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции. По итогам 7 месяцев 2022 года, казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов. Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос на 62,2% до 280,4 млн долларов, импорт из Китая увеличился на 22,2% и составил 132,1 млн долларов», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.


Минсельхоз   Китай   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов