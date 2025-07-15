Казахстан рассчитывает принять Суперкубок УЕФА и финал Лиги конференций

Об этом рассказал президент КФФ Марат Омаров в интервью телеканалу QAZSPORT. По его словам, в качестве потенциальных площадок рассматриваются Астана и Алматы.

— Мы официально подали заявку на проведение финала Лиги конференций или Суперкубка УЕФА в Астане или Алматы. Также мы готовы принять Конгресс УЕФА в 2027 году, — отметил глава Федерации.

Сейчас ведётся строительство и модернизация футбольной инфраструктуры в двух городах. В частности, стадион «Астана Арена», рассчитанный на 30 тысяч зрителей и имеющий высшую — четвёртую — категорию УЕФА, недавно прошёл капитальный ремонт. Центральный стадион Алматы (вместимость — более 23 тысяч зрителей) также планируется обновить.

Кроме того, КФФ рассматривает возможность организации юношеских чемпионатов Европы среди сборных U-21 и U-19.

Ранее столица Казахстана уже входила в число городов претендентов на получение права проведения Суперкубка, но уступила Будапешту. Отметим, что Суперкубок УЕФА ещё ни разу не проводился на стадионе с искусственным газоном.

Добавим, что вместимость арен, принимавших Суперкубок УЕФА и финалы Лиги конференций за последние годы, варьировалась от 15 до 67 тысяч зрителей. В их числе — стадионы в Тбилиси, Тронхейме, Скопье, Таллине, Будапеште, Белфасте, Хельсинки и других европейских городах.

Напомним, в апреле 2025 года президент УЕФА Александер Чеферин впервые с официальным визитом посетил Казахстан и Центральную Азию.

Ранее сообщалось, что новый стадион по стандартам УЕФА строят в Кызылорде.