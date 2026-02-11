Казахстан просит Турцию помочь в расследовании дела Нуржана Нурланова

Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев.

— В отношении Нуржана Нурланова ведется расследование. В настоящее время мы направили запрос о правовой помощи в Турцию и ожидаем ответа, — сказал он.

В отношении брата Нурлана Нигматулина Ерлана Нигматулина также ведется расследование.

Аргын Нигматулин объявлен в розыск за хищение средств, выделенных хоккейному клубу в Карагандинской области.