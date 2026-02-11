14:38, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстан просит Турцию помочь в расследовании дела Нуржана Нурланова
Казахстан направил запрос о правовой помощи в Турцию по делу в отношении сына экс-председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина Нуржана Нурланова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев.
— В отношении Нуржана Нурланова ведется расследование. В настоящее время мы направили запрос о правовой помощи в Турцию и ожидаем ответа, — сказал он.
В отношении брата Нурлана Нигматулина Ерлана Нигматулина также ведется расследование.
Аргын Нигматулин объявлен в розыск за хищение средств, выделенных хоккейному клубу в Карагандинской области.