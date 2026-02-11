РУ
    14:38, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан просит Турцию помочь в расследовании дела Нуржана Нурланова

    Казахстан направил запрос о правовой помощи в Турцию по делу в отношении сына экс-председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина Нуржана Нурланова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нуржан Нурланов
    Фото: АО «НУХ «Байтерек»

    Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев. 

    — В отношении Нуржана Нурланова ведется расследование. В настоящее время мы направили запрос о правовой помощи в Турцию и ожидаем ответа, — сказал он.

    В отношении брата Нурлана Нигматулина Ерлана Нигматулина также ведется расследование.
    Аргын Нигматулин объявлен в розыск за хищение средств, выделенных хоккейному клубу в Карагандинской области.

    Данира Искакова
