Казахстан прошел путь большого развития - спикер Парламента Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Парламента Венгрии Ласло Кевер, который прибыл в столицу Казахстана для участия в 4-м совещании спикеров парламентов стран Евразии, отметил роль Парламента в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан за последние 30 лет прошел путь и процесс большого развития. После 1990 года Венгрия тоже вступила на путь развития демократии. Мы тоже прошли очень длительный путь. Я глубоко уважаю Казахстан за тот уровень стабильности и успеха, который он достиг за последние годы. У каждой страны есть свои культуры и традиции, есть разные пути достижения демократии и парламентаризма. Тем не менее, хочу сказать, что у каждой страны своя модель. Нет одной модели и одного примера, за которым мы можем следить. У каждой страны свой путь и свой процесс развития», - сказал Ласло Кевер на полях форума.

Спикер Парламента Венгрии также отметил роль Парламента в целом.

«Роль Парламента всегда зависит от исторического момента. Например, за первые годы демократии в Венгрии роль Парламента происходила в сфере законопроизводства, когда мы должны были создать новые законы. Позже, во второй половине нашего процесса, мы перешли уже к контрольному процессу, где мы наблюдали за деятельностью исполнительной власти. Депутаты всегда должны представлять интересы своих избирателей», - заключил он.

Напомним, в столице сегодня проходит четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».

В работе форума принимают участие парламентские делегации из порядка 65 стран Европы и Азии, представители 14 международных парламентских организаций, среди которых парламентские ассамблеи ОБСЕ и ОДКБ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию, Европейский парламент, СВМДА, Парламентский союз ОИС, МПА СНГ, СВМДА, ШОС.