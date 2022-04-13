Казахстан проиграл второй матч на юношеском ЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пьештяни (Словакия) состоялся матч чемпионата мира-2022 по хоккею в первом дивизионе группе А, в котором встретились сборные Казахстана и Франции до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился поражением Казахстана — 2:4. У французов по шайбе забросили Лорис Шовен (36-я минута), Ноа Гонсалвеш-Нивелаиш (38-я), Маттис Шапюи (56-я) и Эмиль Тавернье (57-я), а у казахстанцев отличились Роман Ермак (29-я) и Артем Авдеенко (57-я).

Для юношеской сборной Казахстана это поражение стало вторым на турнире: ранее команда разгромно проиграла Норвегии — 2:9. Также в группе А выступают сборные Словакии, Дании и Японии. Команды, занявшие первое и второе места, выйдут в топ-дивизион, а аутсайдер будет понижен в классе (дивизион I, группа В).