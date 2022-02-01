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Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022

1 Февраля 2022 02:36
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Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в матче четвертьфинала чемпионата Европы по футзалу сыграла с командой Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Кака выпустил следующий состав: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов — Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

У обеих команд были потери, фаворитом же был Казахстан, он и владел инициативой, Даурен Турсагулов попал в штангу, а Азат Валиуллин сфолил на сопернике в своей штрафной, Петр Шотурма счет открыл с пенальти. Игорь Чернявский не смог воспользоваться ошибкой казахстанцев и попал в штангу, ближе к перерыву это же повторил Дуглас.

Второй тайм стартовал с атак казахстанцев, но забил снова соперники, сделал это Игорь Корсун, а Михаил Зварич поразил уже пустые ворота, один гол отыграл Дуглас, а второй Биржан Оразов, оппонент отличился еще дважды, Оразов оформил дубль. 5:3 — дальше идет Украина.

Таким образом, сборная Казахстана завершает борьбу на турнире, а Украина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Россия — Грузия.

Казахстан — Украина 3:5 (0:1)
Голы: Шотурма с пенальти 14 (0:1), Корсун 25 (0:2), Зварич 30 (0:3), Дуглас 34 (1:3), Оразов 38 (2:3), Разуванов 39 (2:4), Лебедь 39 (2:5), Оразов 40 (3:5).




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