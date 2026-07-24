Казахстан продвинул в ООН резолюцию против новой формы торговли людьми

Казахстан продолжает развивать международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и продвигает новые подходы к защите жертв эксплуатации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам посла по особым поручениям МИД РК Станислава Василенко, особую обеспокоенность вызывает распространение принудительной преступной деятельности, когда жертв торговли людьми заставляют участвовать в кибермошенничестве, онлайн-скаме, наркопреступлениях и других незаконных действиях.

— Такие лица должны рассматриваться прежде всего как жертвы, а не только как правонарушители, — отметил Василенко на круглом столе в СЦК.

Он сообщил, что в июне 2026 года Казахстан совместно с Беларусью продвинул на 35-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проект резолюции «Противодействие торговле людьми с целью принуждения к преступной деятельности».

— Несмотря на сложные переговоры, Казахстану удалось обеспечить принятие данной резолюции, что стало важным вкладом в развитие международных подходов к противодействию новым формам эксплуатации, — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, новый документ направлен на более точную идентификацию жертв торговли людьми и усиление международного сотрудничества по выявлению организаторов преступных схем.

О том, как выглядит торговля людьми в XXI веке в Казахстане рассказывали ранее.